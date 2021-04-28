Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yardım faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erbaş, İdlib'te insanların çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek, "3,5 milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz olarak başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'ZEKAT HESAPLAMA İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRDİK'İslam'ın bir denge dini olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, "Bu dengeyi ibadetleri ile emirleri ile kuruyor. Bu dengeyi bozacak olan davranışları da yasaklıyor. Tekrar ediyorum, İslam dini yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi, huzuru, barışı, birlikte yaşama, birlikte huzur içerisinde yaşama anlayışını gerçekleştirmek için ilkelerini oluşturmuş" diye konuştu. Başkan Erbaş, TDV'nin vatandaşların zekatlarını hesaplayabilmeleri için bir uygulama geliştirdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de bu zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar" ifadesini kullandı.'CAMİLERİMİZ AÇIK'Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"


Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:23:22. #1.16#

title