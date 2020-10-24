Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'ya skandal karikatür tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizi resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizi resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerin kamu binalarına yansıtılmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Erbaş, "Mevlid-i Nebi haftasını idrak ettiğimiz bu günlerde, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi (s.a.s) resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir. Peygamberimiz (s.a.s)'e, Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı gösterilen bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Öfke ve nefret dolu bir davranışla İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı