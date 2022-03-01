Erbaş: "İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor"
AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Zekat Tanıtım Toplantısı Salondaki katılımcılar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
ANKARA (AA) - Zekat Tanıtım Toplantısı
Salondaki katılımcılar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)