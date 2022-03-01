Erbaş: "İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor" - Haberler

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Erbaş: "İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor"

AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Zekat Tanıtım Toplantısı Salondaki katılımcılar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

ANKARA (AA) - Zekat Tanıtım Toplantısı

Salondaki katılımcılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da "Zekat Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (2)

Erbaş: İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor

Erbaş: İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor

Erbaş: İnsanlık topyekûn küresel güçlerin adalet, hakkaniyet, merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Zekat, Güncel, Haberler

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