Erbaş: "İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir"
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Erbaş: "İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu. (4)

Erbaş: 'İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir'
Erbaş: 'İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir'
Erbaş: 'İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir'
Erbaş: 'İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Erbaş: "İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir" - Haberler
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