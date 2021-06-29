Erbaş: "İslam, yeryüzünde bir insan için nasip olan en büyük nimettir"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem