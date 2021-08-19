Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyasını Kerbela çölüne dönüştürmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyasını Kerbela çölüne dönüştürmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var. Fitneye, ihanete, tefrikaya karşı hep birlikte uyanık olmalıyız" dedi.

Dinayet İşleri Başkanlığı, muharrem ayının başlaması nedeniyle Hacı Bayram Veli Camii'nde 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed ve sahabeleri ile Kerbela şehitlerine dua etti. Erbaş, peygamberler tarihinin pek çok önemli hadisesine sahne olan muharrem ayının Hz. Muhammed ve ashabının hicretini, aşureyi ve Kerbela'yı hatırlattığını söyledi.

Allah'ın muharrem ayında savaşı yasakladığını ve Kerbela çölünde Hz. Hüseyin ile çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'ten fazla kişinin şehit edildiğini ifade eden Erbaş, Bu elim olay, sevgili Peygamberimizi ve onun Ehl-i Beyti'ni seven bütün müminleri derinden yaralamış, bütün Müslümanları tarifi imkansız acılara gark etmiştir. Ancak, zulme ve zalimlere karşı destansı direnişi, ihanet ve sadakatsizlik karşısındaki sarsılmaz duruşuyla Hz. Hüseyin efendimiz, müminlerin zihin ve gönül dünyalarında taht kurmuştur. Bu taht, 14 asırdır yerinde durmakta ve sarsılmadan devam etmektedir. Ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise vicdanlarda hep mahkum edilmiştir ifadelerini kullandı.

'TEK BİR KALBE, VİCDANA DÖNÜŞMELİYİZ'

Erbaş, bugün de İslam coğrafyasını Kerbela'ya dünüştürmeye çalışanların bulunduğunu belirterek, Hala bu fitneyi kanatmak ve sürdürmek isteyenler var. Hainler ve müminleri birbirine düşüren bazı kesimler, gruplarda bunu fırsat bilip bir tuzak kurmak peşindeler. Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var. Fitneye, ihanete, tefrikaya karşı hep birlikte uyanık olmalıyız. Duygu, düşünce, söz ve davranışlarımızla birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Kalplerimizi birleştirerek tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmeliyiz. Eğer bunu hayata geçiremezsek İslam coğrafyasında, hüznün ve matemin en acılı hikayeleri her zaman yaşanmaya devam edecektir diye konuştu.

Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Gervinho Mesut Özil Mustafa Er Samet Aybaba Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 05:14:11. #1.15#

title