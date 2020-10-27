Erbaa Belediyesinden "Adım Adım Doğaya" etkinliği

Erbaa Belediyesi ekoturizme kazandırılması planlanan ve ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Düden Gölü'nde 2 gün süren bir etkinlik düzenledi.

Erbaa Belediyesi ekoturizme kazandırılması planlanan ve ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Düden Gölü'nde 2 gün süren bir etkinlik düzenledi.

Erbaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaa Belediyesi ve Gökal Belediyesi öncülüğünde bin 300 rakımlı Düden Gölü'nde düzenlenen etkinliğe Erbaa Kano ve Doğa Sporları Derneği, Erbaa Doğa ve Yürüyüş Kulübü üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabiat güzelliği Düden Gölü'nü tanıtmak istediklerini söyledi.

"Eşsiz bir ortam burası, buranın duyurusu yapmak açısından 2 gündür buradaydık." ifadesinde bulunan Karagöl, şunları kaydetti:

"Gece kamp ateşi etrafında oturuldu, gündüz kano yapıldı, ormanın içinde yürüyüş yapıldı ve ilerde yapılacak çalışmalar ile alakalı da gece bütün kulüp üyeleri toplanıp bir çalıştay havasında önümüzdeki süreçte neler yapılabilir bu konuşuldu. En sonunda da hem sosyal bir mesaj olsun hem de doğamız daha güzel daha temiz kalması açısından da bütün kulüp üyeleri ile beraber doğada bulunan maalesef atılan çöpleri toplayarak da bu 2 günü çadırda kalıp, ateş yakıp,kano etkinliği düzenleyip, doğa yürüyüşü yapıp tamamlamış bulunuyoruz."

Gökal Belediye Başkanı Osman Akbulut ise şunları aktardı:

"Burası yazın doğal kliması ile herkesi etkileyen bir bölge ve yazın burada gerçekten oturmaya yer bulamıyoruz. Ama altyapısı çok zayıf dolayısı ile buraya mutlaka el atılması lazım. Bununla ilgili de proje çalışmalarımız orman işletme müdürlüğü ile devam ediyor. İnşallah 2021 yılında burada bazı çalışmalar yapılacak bize henüz tahsisi yapılmadı inşallah tahsisi yapıldığında daha fazla etkinlik ile ve yapılacak yatırımlar ile burayı tüm toplumumuza kazandırmayı düşünüyoruz."

İki gün süren etkinlik sonunda programa katılanlar Düden Gölü çevresinde genel temizlik yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız