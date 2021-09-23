'Erasmus+ Projesi' kapsamında Sakarya'ya gelen turistler, Türk kültürü ve mutfağını öğrenecek - Haberler
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"Erasmus+ Projesi" kapsamında Sakarya'ya gelen turistler, Türk kültürü ve mutfağını öğrenecek

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Kültür Sanat

Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen Macaristanlı ve Letonyalı turistler, Türk kültürü ve mutfağını öğrenme fırsatı bulacak.

SAKARYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen Macaristanlı ve Letonyalı turistler, Türk Kültürü ve mutfağını öğrenme fırsatı bulacak.

Kuzeyin Yıldızları Derneğince hazırlanan, Avrupa Birliği ile Ulusal Türkiye Ajansınca desteklenen proje kapsamında Macaristan ve Letonya'dan 28 kişilik kafile Karasu'ya geldi.

Burada 8 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacak turistler, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra Türk mutfağını da yakından tanıyacak.

Kuzeyin Yıldızları Derneği Başkanı ve Avrupa Birliği Proje Koordinatörü İsmail Hakkı Yavuzyiğit, gazetecilere, kafilenin, Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından fındık bahçelerine giderek hasada katılacağını söyledi.

Turistlerin tarladan patates de toplayacağını anlatan Yavuzyiğit, "Topladıkları mahsulleri kendileri yemeğe dönüştürecekler. Karasu'nun doğal güzelliklerini gezecekler ve Karasu'nun köylerinde vatandaşlarla etkinlik yapacaklar." dedi.

Macaristan grup lideri Hanna Stagl ve Letonya grup lideri Anna Olehnovich da Türk insanının çok misafirperver olduğunu belirterek, ilçenin yaşanabilecek güzel yerleri bulunduğu kaydetti.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Erasmus+ Projesi' kapsamında Sakarya'ya gelen turistler, Türk kültürü ve mutfağını öğrenecek - Haberler
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