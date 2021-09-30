Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi - Haberler
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Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi Erasmus+ Projesi kapsamındaki hareketler çerçevesinde Avrupa ülkelerinden gelen öğretmenler, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) atölyelerini gezdi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi Erasmus+ Projesi kapsamındaki hareketler çerçevesinde Avrupa ülkelerinden gelen öğretmenler, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) atölyelerini gezdi.

Öğretmenler için dijital yeterlilikleri geliştirme projesi kapsamında Almanya, İspanya ve Finlandiya'dan gelen öğretmenler, Beypazarı HEM'de gümüş, kilim dokuma, kök boya ve diğer atölyeleri tercüman öğretmen Zeynep Bediz ile gezerek, HEM Müdürü İdris Göbütoğlu'dan bilgi aldı.

Gümüş atölyesi ziyaretinde gümüş işleme ustası Hüseyin Eken tarafından gümüşün işlenmesi ve telkariye dönüştürülmesi gibi konular anlatıldı.

Finlandiya'dan gelen Ana Poljak Klaric, 3 gündür Türkiye'de bulunduklarını belirterek, "Türkiye'de çok şeyler öğrendik. Çok memnun olduk. Burada çok güzel işler yapıldığına şahit olduk." dedi.

Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi

Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Beypazarı HEM'i gezdi - Haberler
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