Epic Games Yılbaşına Kadar 15 Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Epic games'in 16 Aralık 2021'den 30 Aralık 2021'e kadar toplamda 15 oyunu ücretsiz verileceği iddia edildi. Bu sızıntı, geçtiğimiz sene de yine bu konu hakkında sızıntı yapan Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı tarafından yapıldı.

Epic Games'in vereceği ilk oyun

İlk olarak Shenmue III oyunu ile 16 Aralık 2021'de başlayacak olan bu promosyonun yıl sonuna kadar devam edeceği söyleniyor.

Ayrıca Billbill-Kun, Epic Games Store'un 6 Ocak 2022'ye kadar sürecek bir yıl sonu indirimi de başlatacağını iddia ediyor.

Epic Games'in hangi oyunları ücretsiz vermesini isterdiniz?

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