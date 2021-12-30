Epic Games Tomb Raider üçlemesi ile yılbaşına özel kampanyasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Oyunları nasıl ücretsiz elde edebilirsiniz, hangi oyunlar verilecek, tüm detaylar yazımızda.

Tomb Raider serisi 2001'de hayatımıza Lara Croft : Tomb Raider olarak girdiğinden beri oyun endüstrisinde adından söz ettirmeyi hiç bırakmadı. 2018 yılında Lara Croft'un Alicia Vikander tarafından canlandırıldığı bir film uyarlaması da olan seri tam 12 oyuna sahip. Serideki oyunların bir kısmı Core Design tarafından üretilirken son 4 oyunda Crystal Dynamics'in imzası vardı. Bu oyunlar Eidos Interactive tarafından yayımlandı, ancak Eidos Interactive artık bir Square Enix kuruluşu. Bu sebeple Tomb Raider oyunlarının hakları Square Enix'e ait.

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Tomb Raider Üçlemesinde Hangi Oyunlar Var?

Epic Games aşağıdaki 3 oyunu oyunculara ücretsiz olarak veriyor:

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tomb Raider Game of the Year Edition

Tomb Raider'ı Nasıl İndirebilirim?

Epic Games Tomb Raider üçlemesini ücretsiz dağıtıyor, bu oyunların hepsine yılbaşı etkinlikleri boyunca ücretsiz olarak Epic Games Launcher'dan ulaşmak mümkün. Oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu sizinle kalıyor. Epic Games Launcher'a girdikten sonra Mağaza sekmesine tıklayıp aşağıya kaydırdığınızda "Ücretsiz Oyunlar" sekmesini göreceksiniz. Buradan 3 oyunu da kütüphanenize ekleyerek indirebilir ve doya doya oynayabilirsiniz. Mağazayı bulmakta zorlanıyorsanız bu linkten Epic Games Mağazası'na ulaşabilirsiniz.

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