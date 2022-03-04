Epic Games'te bu hafta üç oyun ücretsiz oldu

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged ve Dauntless Epic Slayer Kiti oyunlarını ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunları 10 Mart saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bir sonraki hafta vereceği oyun da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 10 Mart'tan itibaren etkin olacak şehir kurma ve yönetme oyunu Cities Skylines'ı ücretsiz olarak verecek.

Epic Games'in her hafta Perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Widow: Recharged, Centipede: Recharged ve Dauntless Epic Slayer Kiti oldu.

EPIC GAMES 3 MART ÜCRETSİZ OYUNLARI

Black Widow: Recharged

Kült klasiğin geri döndüğü iki analoglu bu çılgın nişancı oyununda örümcek ağını böcek saldırılarına karşı korurken Megan McDuffee'nin etkileyici melodilerinin keyfini çıkar. 30 meydan okumada veya arcade modunda tek başına veya bir arkadaşınla yerel eşli oyna.

Centipede: Recharged

Nostaljik bir klasiğin geri döndüğü bu oyunda böcekleri patlatıp yüksek skorlar kovalarken Megan McDuffee'nin sürükleyici orijinal oyun müziklerine kendini kaptır. 30 benzersiz meydan okumada veya sonsuz arcade modunda tek başına veya bir arkadaşınla yerel eşli oyna.

Dauntless Epic Slayer Kiti

Dauntless, Phoenix Labs'in geliştirdiği ücretsiz bir çevrimiçi aksiyon RYO'dur. Düzenli güncellemeler, dönemsel etkinlikler, yeni Behemoth'lar ve çok daha fazlası, zengin ve gelişen bir dünyada seni bekliyor. Bu epik donanım paketiyle gökyüzüne çık. 3 günlük VIP kulübü ve ilerlemeni hızlandırmak için bir miktar para ile her şeye hazır olacaksın!