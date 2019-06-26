Epic Games'in Kurucusu, Platformun Özel Oyun Stratejisinin Sebebini Açıkladı

Epic Games, bir süredir geliştiricilerle oyunlarını kendilerine özel yapmaları için anlaşmalar yapıyor. Bu strateji, bazı oyuncuların tepkisini çekse de Epic Games ayrıca sunduğu ücretsiz oyunlarla da oyuncuların gönlünü kazanmaya çalışıyor. Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney de kullandıkları bu yönteme dair bazı açıklamalar yaptı.

Oyuncuların mağazaya olan son tepkisi Shenmue III ile birlikte geldi. Geliştirici Ys Net, oyunun bilgisayar oyuncuları için Epic Games Store'a özel olarak çıkacağını söylediğinde Kickstarter'dan oyuna destek verenler, oldukça sert tepki gösterdiler ve bağış yaptıklarında özellikle Steam anahtarı istediklerini dile getirdiler.

Nisan ayında Sweeney eğer Steam gelir modelini değiştirirse kendilerine özel oyunlar çıkarma politikasını bırakacaklarını söylemişti. Steam, geliştiricilerden %30 pay alırken Epic Games ise %12'lik bir pay alıyor. Sweeney, bu politikalarının arkasındaki düşüncenin uzun vadede geliştiricilerden yapılan kesintilerde geliştirmeye gidilmesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Sweeney'e göre geliştiricilerden yapılan kesintileri daha iyi bir hâle getirmek, endüstri standartları oranında herhangi bir değişim yaratmayacak ancak Epic Games, oyunları kendisine özel şekilde çıkartarak Steam'in geliştiricilerden yaptığı kesintileri azaltabileceğine inanıyor.

Sweeney, özel oyun politikalarını açıkladığı yazıda "Bağımsız mağazalar tarafından yıllardır gerçekleştirilen harika işlerden sonra (EA, Activision, Ubisoft gibi büyük yayıncılar dışında) hiçbiri Steam'in %5'ine ulaşamadı. Neredeyse hepsi, Epic'ten daha fazla özelliğe sahipti ve farklı dış baskılar sebebiyle indirimler sınırlıydı" dedi.

Sweeney, ayrıca bu taktiğin agresif görünebileceğini ancak hedeflerini problemlerle orantılı olduğunu da söyledi. Epic'in uzun vadeli hedefi ise Steam gibi platformların geliştiricilerden yaptığı kesintileri azaltmak ve bunun endüstri geneline yaymak.

Bu yöntem, oyuncuların direncini kırmak için ya da Stema'i Epic'e tercih edenlerin fikirlerini değiştirmek için en uygun strateji olmayabilir ancak Sweeney'e ve şirketine göre endüstriyi daha iyi bir hâle getirmek için oldukça uygulanabilir bir seçenek.