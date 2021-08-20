Epic Games, fiyatı 50 TL olan oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde toplam 50 TL satış fiyatıyla listelenen oyun kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşte detaylar!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Blue Manchu tarafından geliştirilen ve Humble Bundle tarafından yayınlanan FPS oyunu Void Bastars oldu. Bilim kurgu konseptini benimseyen oyunda, hem zekanızı hem de nişancılığınızı test edebilirsiniz.

Epic Games mağazasında toplam satış fiyatı 50 TL olan oyun, platform üzerinde bir süre boyunca ücretsiz olarak sunuluyor. Void Bastards'ın ücretsiz verildiği kampanya, 19-26 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Oyunu ücretsiz bir şekilde Epic Games kütüphanenize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

VOID BASTARS

Birinci şahıs nişancılar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun: Void Bastards sizden sadece silahınızı doğrultup ateş etmekle kalmayıp kontrolü de üstlenmenizi istiyor. Senin görevin paçavra Void Bastards'ı Sargasso Bulutsusu'ndan çıkarmak. Kararları siz verirsiniz: nereye gideceğiniz, ne yapacağınız ve kiminle savaşacağınız. Ve sonra bu stratejiyi garip ve korkunç düşmanlar karşısında uygulamalısınız.

Sahipsiz uzay gemilerinde, gemi düzenini, karşılaşabileceğiniz tehlikeleri ve düşmanları ve hangi terminalleri ve diğer gemi sistemlerini kendi yararınıza kullanabileceğinizi not alarak görevinizi planlayacaksınız.

Tehlikeli gemiler arasında dikkatli bir şekilde ilerleyin, malzeme arayın ve kontrol sistemlerini manipüle edin. Bulduğunuz şeye tepki verin - gücü tekrar devreye almak için jeneratöre mi gideceksiniz yoksa geminin savunmasını devre dışı bırakmak için güvenlik modülüne mi gireceksiniz? Ne zaman dövüşeceğini, ne zaman kaçacağını ve ne zaman piç olacağını dikkatlice seç.

Zor kazanılan malzemelerinizi, dikkat dağıtıcı robo-kitty'den korkunç derecede dengesiz clusterflak'a kadar araçları ve silahları doğaçlama yapmak için kullanın.

Uçsuz bucaksız bulutsuda küçük kaçış kapsülünüzde gezinin. Boş balinalardan ve korsanlardan kaçın ve aç keşişlerden kibarca kaçının. Tüm bu süre boyunca, sizi hayatta tutan yiyecek, yakıt ve diğer kaynakları aramaya devam etmelisiniz.

Void Bastards, her biri kendine özgü özelliklere sahip sonsuz sayıda mahkumla tamamlayabileceğiniz 12-15 saatlik bir kampanya sunuyor. Biri öldüğünde diğeri savaşa devam etmek için öne çıkıyor. Yine de endişelenmeyin, yaptığınız tüm zanaat ilerlemeleri birinden diğerine korunur.

VOID BASTARS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit versions)

İşlemci: Quad Core, 1.8GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLENSİSTEM GEREKSİNİMLERİ: