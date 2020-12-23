Epic Games bedava oyunları: Metro: 2033 Redux sistem gereksinimleri! Metro: 2033 Redux kaç GB? Metro: 2033 Redux bedava nasıl alınır?

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel yepyeni oyunlarla ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games'de bu gün Metro: 2033 Redux yer alıyor. Metro: 2033 Redux bedava nasıl alınır? Metro: 2033 Redux sistem gereksinimleri! Metro: 2033 Redux ücretsiz almak için son gün 23 Aralık!

17 Aralık'tan itibaren her gün bir ücretsiz oyun vererek toplamda oyunculara 15 ücretsiz oyun dağıtacak olan Epic Games'in bugünkü oyunu belli oldu. Dijital oyun mağazası, bugün daha önce de ücretsiz olarak verdiği Metro: 2033 Redux'ı ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES BEDAVA OYUN: METRO 2033 REDUX NASIL BİR OYUN?

Yılbaşına kadar her gün toplamda 1 oyun olmak üzere toplamda 15 ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store'un bugünkü oyunu belli oldu: Metro: 2033 Redux. 4A Games tarafından geliştirilen Metro: 2033 Redux, Deep Silver tarafından 2014 yılında yayınlanmıştı.

Hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenilen FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türündeki bu oyun, PC'nin yanı sıra PlayStation 4, Xbox One ve Switch konsolları için de çıkış yapmıştı.

METRO 2033 REDUX KONUSU

"2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla."

Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor."

Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor."

METRO 2033 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit)

İşlemci: Çift çekirdekli 2,2 GHz CPU

RAM: 2 GB

Ekran kartı: DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu ekran kartları

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 veya Windows 8 (yalnızca 64 bit)

İşlemci: Herhangi bir dört çekirdekli işlemci ya da 3.0 GHz çift çekirdekli işlemci

RAM: 4 GB

Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartları

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB

METRO 2033 REDUX BEDAVA NASIL ALINIR?

Oyuna tamamen sahip olmak için yapmanız gereken şey bir Epic Games Store hesabına sahip olmak. Ücretsiz olarak oldukça kısa bir süre içerisinde hesabınızı açtıktan sonra Metro: 2033 Redux'ı şu adımları izleyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz: