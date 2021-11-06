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Entübe edilen başkan adayı vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Entübe edilen başkan adayı vefat etti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 10 gündür eğitim ve araştırma hastanesinde Covid-19 tedavisi gören ve dün entübe edilen Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye Başkan Adayı Ömer Albayrak, bu sabah hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 10 gündür eğitim ve araştırma hastanesinde Covid-19 tedavisi gören ve dün entübe edilen Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye Başkan Adayı Ömer Albayrak, bu sabah hayatını kaybetti.

1999 Yerel seçimlerinde DSP'den Belediye Başkan adayı olan Ömer Albayrak, 10 gündür hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu. Dün durumu ağırlaşan ve entübe edilen Ömer Albayrak, yaşam mücadelesini kaybederek bugün sabah vefat etti. Albayrak'ın aşı olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

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