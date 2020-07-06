Ennio Morricone kimdir? Ennio Morricone hayatı, biyografisi ve eserleri!
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Ennio Morricone kimdir? Ennio Morricone hayatı, biyografisi ve eserleri!

Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ennio Morricone kimdir? İşte, Ennio Morricone hayatı, biyografisi ve eserleri!

Ennio Morricone kimdir? Ennio Morricone hayatı, biyografisi ve eserleri!
06.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:09

Western filmlerinin müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası, Ennio Morricone kimdir, Ennio Morricone hayatı, biyografisi ve eserleri gibi konular merak edildi.

ENNİO MORRİCONE KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Kasım 1928, Roma, İtalya

Ölüm tarihi ve yeri: 6 Temmuz 2020, Roma, İtalya

Ennio Morricone, İtalyan bestecidir.

Müziklerini yaptığı film ve televizyon dizilerinin sayısı 500'ü geçer. Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Bunların yalnızca %30'u Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin kalabalık olmayan, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü ve Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik Spagetti Western'lerinde kendini gösterir. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission,Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve iyi eleştiriler almıştır.

Ennio Morricone, 1928 doğumlu İtalyan müzisyen. 20. yy'ın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinin başında gelmektedir. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.

Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer almaktadır. Bunların nispeten az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin minimal, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti westernlerinde kendini göstermektedir. Yine Sergio Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once Upon a Time in America filminin de müzikleri onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştır.

Günümüz yönetmenleri, başta Quentin Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.

Morricone'nin, veda turu kapsamında 22 Şubat 2014'te İstanbul'de vereceği konser, usta sanatçının sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.

ÖDÜLLERİ

• 1969 - Premio Spoleto Cinema

• 1970 - Metti, una sera a cena için Gümüş Kurdele ödülü

• 1971 - Sacco e Vanzetti" için Gümüş Kurdele ödülü

• 1972 - La califfa için Cork Film International ödülü

• 1979 - Days of Heaven için Oscar adaylığı

• 1981 - Il prato için Premio della critica discografica ödülü

• 1985 - Once Upon A Time In America için Gümüş Kurdele ve BAFTA ödülleri

• 1986 - The Mission için Oscar adaylığı ile BAFTA ve Altın Küre ödülleri

• 1988 - Dokunulmazlar için Gümüş Kurdele, BAFTA, Grammy Ödülleri ile Oscar adaylığı

• 1988 - Gli occhiali d'oro için David di Donatello ödülü

• 1989 - Nuovo Cinema Paradiso için David di Donatello ödülü

• 1989 - Il giorno prima için Nint Annual Ace Winner ödülü

• 1989 - Pardo d'Oro alla carriera ödülü (Locarno Uluslararası Film Festivali)

• 1990 - Nuovo Cinema Paradiso için BAFTA, Prix Fondation Sacem del XLIII Cannes Film Festivali ve David di Donatello ödülleri

• 1991 - Stanno tutti bene için David di Donatello ödülü

• 1992 - Bugsy için Oscar adaylığı

• 1992 - Grolla d'oro alla carriera (Saint Vincent)

• 1993 - Jonas che visse nella balena için David di Donatello ve Efebo d'Argento ödülleri

• 1994 - ASCAP Golden Soundtrack (Los Angeles) ödülü

• 1995 - Leone d'Oro alla carriera (Venedik Film Festivali)

• 2000 - 1900 Efsanesi (1998) için Altın Küre ödülü

• 2000 - Canone inverso için David di Donatello ödülü

• 2000 - Malèna için Oscar adaylığı

• 2003 - 72 Meters için Golden Eagle ödülü

• 2006 - Carlo Azeglio Ciampi'nin elinden Grand Officer ödülü

• 2007 - Oscar Onur ödülü

• 2016 - The Hateful Eight için Oscar ödülü

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