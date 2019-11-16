Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti

16.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:05

Gaziantep'te 33 saat sonra göçük altından çıkarılan Korkut Küçükcan hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı erden çıkarılmıştı. İlk bilgilere göre yaşadığı belirlenen Küçükcan, kaldırıldığı şahinbey araştırma ve uygulama hastanesi'ne ölü olarak geldiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçükcan'ın cenazesi monga gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA