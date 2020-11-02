Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı
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Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı

02.11.2020 07:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:00
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı

İZMİR'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipleri, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı.

İZMİR'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipleri, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı. Çantada yapılan incelemede, Kavak'ın borçlarının listesini yaptığını ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı'nın 3'ncü katında bir çanta buldu. Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı. Kavak'ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.


Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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