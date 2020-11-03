Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
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Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:36

İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.

HASTANEDE AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek hastane odasında ailesiyle bir araya gelmişti.

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ KURTARILMIŞTI

Minik Elif'in annesi Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel depremden 23 saat sonra kurtarılırken ağabey Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Aile depremden sonra ilk kez buluştu.

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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