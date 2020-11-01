Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü

İzmir'deki Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartman'ında kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında üzerlerinde oldukları beton blokta göçük oluştu, 3 kişi boşluğa düştü.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi ise yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların sayısı 104 oldu. 224 kişininse tedavisi devam ediyor.

BOŞLUĞA DÜŞTÜLER

Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartman'ında ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü. Hemen arkadaşlarının yardım eli uzattığı 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.