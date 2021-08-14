Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
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Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında dağa düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında dağa düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki 5'i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Yanarak küle dönen uçağın enkazına ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

(Umutcan İşledici - Halil Ulubey/İHA)

Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
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