Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı
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Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı

30.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:30

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan bir gencin, kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine "Abi gitme sen" deyişi yürekleri yaktı.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 607 kişinin yaralandığı depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı.

"ABİ SEN GİTME"

Enkaz altındaki gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine "Abi sen gitme" deyişi yürek yaktı. Kurtarma ekibindeki görevli ise "Ben buradayım zaten. Arkadaşlarım da burada. Biz seni çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün ekip senin için çalışıyoruz. Seni buradan çıkaracağız. Merak etme sen" sözleriyle gence cevap verdi.

Öte yandan, göçük altı kamera ile yeri tespit edilen çocuk enkaz çıkarıldı.

Enkaz altında kalan gencin ekiplere 'Abi sen gitme' deyişi yürekleri dağladı
Enkaz altında kalan gencin ekiplere 'Abi sen gitme' deyişi yürekleri dağladı

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