ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara kimdir? Oğlu Sinan Tara kimdir, kaç yaşında?.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara kimdir?Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmenleri son dakika olarak açıklandı. Listede 2. sırada yer alan Mehmet Sinan Tara'nın hayatı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara Enka Holding Fahri Başkanıdır. İnşaat yüksek mühendisi olan Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. nnesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım'dır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir.

Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949'da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüştü.

Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer alan Tarık Şara, 28 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti.

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?

İş adamı Şarık Tara'nın oğludur ve Enka Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Sinan Tara'dır. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İsviçre'de inşaat mühendisliği üzerine yaptı 1980 yılında mezun oldu. Ardından ABD'de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı. Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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