Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı nedir?
Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım atan ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunan Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı ve biyografisi nedir?
Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım atan ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunan Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı ve biyografisinedir? İşte detaylar haberimizde…
ENİSE ÜTÜK KİMDİR?
Enise Ütük (10 Mart 1985, Manisa, Türkiye), Türk oyuncudur.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Enise Ütük, Atölye drama kursundan oyunculuk eğitimi aldı ve Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım attı. Ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunmaktadır.
DİZİLERİ
Zoraki Koca
Hayat Güzeldir
Milyonda Bir
Arka Sıradakiler
İhanet
Çocuklar Duymasın
Adım Bayram Bayram
Yağmurdan Kaçarken
SİNEMA FİLMLERİ
Recep İvedik 2
Büşra