Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı nedir?

Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım atan ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunan Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı ve biyografisi nedir?

Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım atan ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunan Enise Ütük kimdir? Enise Ütük kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Enise Ütük hayatı ve biyografisinedir? İşte detaylar haberimizde…

ENİSE ÜTÜK KİMDİR?

Enise Ütük (10 Mart 1985, Manisa, Türkiye), Türk oyuncudur.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Enise Ütük, Atölye drama kursundan oyunculuk eğitimi aldı ve Gaye Sökmen Ajansa bağlı olarak model/oyunculuğa adım attı. Ayrıca Super Lady Güzellik Yarışmasında 3.'lük derecesi bulunmaktadır.

DİZİLERİ

Zoraki Koca

Hayat Güzeldir

Milyonda Bir

Arka Sıradakiler

İhanet

Çocuklar Duymasın

Adım Bayram Bayram

Yağmurdan Kaçarken

SİNEMA FİLMLERİ

Recep İvedik 2

Büşra