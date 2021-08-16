Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan biyografisi!
Bugün FOX TV'de Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Enis Arıkan'ın hayatı merak edildi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem konusu olan Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir?
Alice Müzikali ve Camdaki Kız gibi projelerde yer alan ve son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz Enis Arıkan hayatı merak edilmekte. Peki, Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ENİS ARIKAN KİMDİR?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.
Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.
Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.
DİZİ VE FİLMLER
2021 - Camdaki Kız
Alice Müzikali
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)