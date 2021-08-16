Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan biyografisi!

Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün FOX TV'de Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Enis Arıkan'ın hayatı merak edildi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem konusu olan Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir?

Alice Müzikali ve Camdaki Kız gibi projelerde yer alan ve son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz Enis Arıkan hayatı merak edilmekte. Peki, Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

DİZİ VE FİLMLER

2021 - Camdaki Kız

Alice Müzikali

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enis Arıkan kimdir? Çağla konuğu Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:22:22. #1.16#

title