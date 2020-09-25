'ENHANCER Projesi'nin ilk hibe programı başladı

TÜRKİYE'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun (Türkiye) girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (ENHANCER) projesinde ilk hibe programı başladı.

TÜRKİYE'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun (Türkiye) girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (ENHANCER) projesinde ilk hibe programı başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 26,4 milyon euro bütçeyle fonladığı 'ENHANCER Projesi'nin tüm detayları dijital platformda düzenlenen toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da pilot uygulama olarak hayata geçecek hibe programı için 6 Kasım'a kadar başvurular kabul edilecek. ENHANCER Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülüyor. Ocak 2020'de başlayan proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere 11 ilde 48 ay boyunca uygulanacak. İlk etapta Gaziantep ve Şanlurfa'ya 1,8 milyon euro hibe desteği verildi.

ICMPD, Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek ve AB Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Birimi Başkanı Libor Chlad'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye'de girişimcilere sunulan devlet imkanlarına ve projenin girişimciliğe yapacağı katkıya vurgu yapıldı. Kalkınma Ajansları Daire Başkanı Ahmet Şimşek, yerelin ihtiyaçlarını yerelde tespit eden bu ajansların geliştirdikleri ve uyguladıkları projeler ile bölgesel kalkınma açısından önemli bir açığı kapattıklarını ifade etti. Sağlanan fonların odaklandığı noktalardan birinin uzun soluklu geçim kaynağı sunmak olduğunu belirten AB Delegasyonu FRIT Birimi Başkanı Libor Chlad da, ENHANCER Projesi'nin bu amacın ürünü olduğuna dikkati çekti. Chlad, bu proje ile Suriyeli mültecilere yerel halkla birlikte sürdürülebilir geçim kaynakları sunulmasının amaçlandığını vurguladı. ENHANCER Kıdemli Proje Yöneticisi Pınar Yapanoğlu ise, 'Yerel Ortak Kullanım Tesisleri'ne destek vermeyi amaçlayan hibe programına ilişkin bilgi paylaştı. Yapanoğlu, bu tesislerin geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplumlardan akranların girişimcilik faaliyetlerinde etkileşimde bulunabileceği ve ihtiyaç duydukları birçok hizmete erişebileceği etkileşim alanları olacağını kaydetti.Ayrıca ENHANCER Projesi Hibe Bileşeni lideri Mehmet Çağlar Aydın, hibe programına üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri gibi yeterli altyapıya sahip yerel kuruluşların başvuruda bulunabileceğini belirtti. Aydın, nihai faydalanıcıların ise ortak kullanım tesislerinden yararlanacak olan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumlardaki girişimciler olacağını söyledi. Aydın, başvuru paketinin sunulması için son başvuru tarihinin 6 Kasım 2020 olduğunu belirterek, posta ya da faks ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı