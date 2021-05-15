Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli?

Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'in 42. haftasında bazı eski futbolcular da gündeme geldi. Son zamanlarda Engin Verel kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Peki, Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli? Verel'e dair bilinenleri sizin için derledik konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 42. haftasında bazı eski futbolcular da gündeme geldi. Son zamanlarda Engin Verel kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Peki, Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli? Verel'e dair bilinenleri sizin için derledik konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENGİN VEREL KİMDİR?

Engin Verel 15 Eylül 1956'da İstanbul'da doğan eski Türk millî futbolcu, spor yazarıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nın eski futbolcularındandır. Dedesi Selanik'ten Samatya'ya göç etmiştir.

Kulüp takımları kariyeri

Futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray'a transfer oldu. Başarılı futboluyla göz doldurdu. 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçilmiştir. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. 4 yıllık Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

Millî takım kariyeri

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

Özel Hayatı

Engin Verel eski bir sinema oyuncusu olan Bahar Erdeniz ile evlidir. Can Verel adında bir oğulları vardır. Oğlu Can Verel'de oyuncudur. 2003 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Verel 2016 yılında bir tartışma sırasında Aziz Yıldırım'ı kast ederek ''Beni vuranı biliyorsun demek ki'' dedi.

ENGİN VEREL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Engin Verel, 1956 doğumlu olup 65 yaşındadır. Aslen dede tarafından Selanikli olup İstanbul doğumludur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:19:41. #1.14#

title