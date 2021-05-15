Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in 42. haftasında bazı eski futbolcular da gündeme geldi. Son zamanlarda Engin Verel kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Peki, Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli? Verel'e dair bilinenleri sizin için derledik konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 42. haftasında bazı eski futbolcular da gündeme geldi. Son zamanlarda Engin Verel kimdir? sorusu sıkça aratılıyor. Peki, Engin Verel kimdir? Engin Verel kaç yaşında, nereli? Verel'e dair bilinenleri sizin için derledik konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENGİN VEREL KİMDİR?

Engin Verel 15 Eylül 1956'da İstanbul'da doğan eski Türk millî futbolcu, spor yazarıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nın eski futbolcularındandır. Dedesi Selanik'ten Samatya'ya göç etmiştir.

Kulüp takımları kariyeri



Futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray'a transfer oldu. Başarılı futboluyla göz doldurdu. 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçilmiştir. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. 4 yıllık Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

Millî takım kariyeri

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

Özel Hayatı

Engin Verel eski bir sinema oyuncusu olan Bahar Erdeniz ile evlidir. Can Verel adında bir oğulları vardır. Oğlu Can Verel'de oyuncudur. 2003 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Verel 2016 yılında bir tartışma sırasında Aziz Yıldırım'ı kast ederek ''Beni vuranı biliyorsun demek ki'' dedi.

ENGİN VEREL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Engin Verel, 1956 doğumlu olup 65 yaşındadır. Aslen dede tarafından Selanikli olup İstanbul doğumludur.