Engin Nurşani neden neden yoğum bakımda? Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani şarkıları!

Sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara veren Engin Nurşani neden neden yoğum bakımda? Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani şarkıları!

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani (Engin Ayhan, 9 Ocak 1984), yarı Türk yarı Alman olan müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'de Krefeld şehrinde, Gaziantep'ten Batı Almanya'ya göçmüş Türk babası ozan Aşık Ali Nurşani (doğum Ali Ayhan, 2 Şubat 1959) ve Alman annesi Angelika Ayhan'nın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldi.Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır.[2][3] Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur. Babası ise en sonunda oğlundaki müziğe olan sevgiyi görüp, başarılı olacağını hissetikten sonra destek olmaya başlamıştır. Ali Nurşani bir röportajda, karşı çıkma sebebinin 'müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'nin de başına gelmesini istemeyişi' olduğunu söyledi

ENGİN NURŞANİ NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı. Eşi, Dilek Nurşani, "11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok." dedi. Engin Nurşani 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nurşani'nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Dilek Nurşani ise, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler." dedi.

ENGİN NURŞANİ ŞARKILARI!

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Ay Doğdu (2003)

Mutlu musun? (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın? (2017)