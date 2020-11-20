Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

Birçok Türk tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaranEngin Hepileri kimdir? Engin Hepileri kaç yaşında, nereli, eşi kimdir?

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR?

Engin Hepileri, 31 Mayıs 1978, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, tiyatro yönetmeni. Kent Oyuncuları kadrosunda yer alan oyuncu, çeşitli oyunlarda rol aldı. Ayrıca 2008 yılında Israel Horowitz'in Kuyruk oyununu yönetti. Ayrıca TRT 1 de başlayan Altın Petek adlı yarışmanın da sunuculuğunu yapmaktadır. Tiyatro çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki orta öğrenimi sırasında başlayan Engin Hepileri, 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı. Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda yer aldı. 1998'de ise Anlat Şehrazat müzikalinde ve Tiyatro Fora'da Ölümsüzler[3] oyununda rol aldı. O yıl Kent Oyuncuları kadrosuna katılan oyuncu bu toplulukta 20 oyunda rol almanın yanı sıra televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yer aldı. 2008 yılında tiyatro yönetmenliğine başlayan oyuncu ayrıca Üniversitesinde ve Akademi Kenter'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini üstlendi.

ENGİN HEPİLERİ ROL ALDIĞI DİZİLER

İki Arkadaş (1998) - Rıza

Yılan Hikayesi (2000) - Polis

Yedi Numara (2000)

Beşik Kertmesi (2002)

Canım Kocacığım (2002)

Hürrem Sultan (2003) - Şehzade Cihangir

Kampüsistan (2003) - Oğuz

Emret Komutanım (2005) - Sinyor Seyfi

Kızlar Yurdu (2006) - Çavuş Seyfi Sarsılmaz

Çemberin Dışında (2007) - Kıvanç Özyurt

Yasak Elma (2007) - Teoman

Gece Gündüz (2008) - Polis Tekin

Aile Saadeti (2009) - Mahir

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) - Engin Doğan

Yaprak Dökümü (2009) - Garson Emir

Küstüm Çiçeği (2010) - Semih

Gönülçelen (2010) - Burhan'ın gençliği

Koyu Kırmızı (2012) - Ufuk

İntikam (2013-2014) - Hakan Eren

Kara Ekmek (2015) - Taylan

Kimse Bilmez (2019) - Uygar Sarıkaya

Doğduğun Ev Kaderindir (2019-) - Faruk

ENGİN HEPİLERİ EŞİ

2015 Mayıs ayında dünyaevine giren Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'nin oğulları dünyaya geldi.5 Ekim sabahı saat 08:44'de dünyaya gelen bebeklerine Can ismini veren çift, bebeklerinin 3 kilo 200 gr. doğduğunu açıkladı.Ünlü çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci bebekleri Can'la çekildikleri fotoğrafı paylaştılar. İşte o fotoğraf: Kaynak: Engin Hepileri kimdir? Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci doğum yaptı.