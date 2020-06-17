Engin Günaydın: 13 senedir karantinada olduğumu fark ettim Oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Instagram'da bir canlı yayına katıldı. Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak "Foça'dayım ve İstanbul'a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" dedi.

Beyoğlu Sineması için '#Sayenizde' kampanyasıyla sinema müdavimlerine "Beyoğlu Sineması'nda kalalım, her şeye rağmen sizin #sayenizde hep birlikte olalım" çağrısı yapıldı. Destek için 'Beyoğlu'nda Bir Gece' adlı yayınına Demet Akbağ, Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Onur Saylak ve Serkan Keskin katılırken yönetmen Ozan Açıktan da moderatörlüğü üstlendi.

'BİRAZ ÜZÜLDÜM'

Yayında konuşan Engin Günaydın ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Günaydın'ın sosyal medyayı sallayan açıklamaları: "Foça'dayım ve İstanbul'a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm.

'KARANTİNADA OLDUĞUMU BİLMİYORDUM'

Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum. Beyoğlu Sineması'na çok gidiyordum. Günde üç film izlerdim. Babam 3 ayda bir para gönderirdi. Bir haftalık film partisi yapardım. O günler benim için sanki yağmurlu, bulutlu bir hava gibi kendi kendime düşünceli olduğum zamanlardı."