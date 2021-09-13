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Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

"Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi" Olağan Genel kurulunu gerçekleştirdi.

"Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi" Olağan Genel kurulunu gerçekleştirdi. "Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi" Başkanlığına Zeki Uslu seçildi

Salih Tozan Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşid Canbulat ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra sivil toplum kurulularının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Divan başkanlığını Sayın Mürsel Sabancı divan üyeliklerine Haydar Filiz ve Betül Baki'nin' seçilmesiyle başlayan genel kurul toplantısında Kongrede katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, herkes için kolay erişilebilir, engelsiz bir Balıkesir olma yolundaki tüm meseleleri uzlaşmacı bir şekilde ele aldıklarını, dayanışma ve işbirliği içinde proje üretmeye devam ettiklerini söyledi.

5 adayın yarıştığı Engelsiz Şehir Balıkesir seçimli olağan Kongre'sinde Meclis Başkanlığına TSD Balıkesir şube başkanı Zeki Uslu kazandı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 30 kişilik yürütme kurulu da seçildi.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Başkan Zeki Uslu gönüllülük esasıyla hep birlikte Balıkesir'imize değer katmak için emek vereceğiz dedi

Seçimlerin ardından Balıkesir'in tanıtımına katkı sağlayan başarılı milli sporculara Başkan Yücel Yılmaz tarafından Kent Konseyi Berat Ödülleri verildi. - BALIKESİR

Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu

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Haber: Engelsiz Şehir Meclis Başkanı Zeki Uslu oldu - Haberler
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