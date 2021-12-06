Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı (2) - Haberler
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Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel
Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDILARDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde, engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait motosikleti çalan ve operasyonla yakalanan S.K. ve Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait motosikleti çalan ve operasyonla yakalanan S.K. ve Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır),


Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Son Dakika Haberleri

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