Engellilerin ürettiği kolonyalar büyük ilgi görüyor

Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Engelli Derneği işbirliği ile kurulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi'nin, MEÜ Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte ürettiği 'umut kolonyaları' satışa sunulmaya başlandı.

Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Engelli Derneği işbirliği ile kurulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi'nin, MEÜ Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte ürettiği 'umut kolonyaları' satışa sunulmaya başlandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de engelli vatandaşların önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak adına geliştirilen proje kapsamında kurulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi'nin ürettiği kolonya ve dezenfektan gibi ürünler, Akdeniz Belediyesi Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarında kurulan stantlarda sergilenip satışa sunuldu. Mersinliler, pazarda sergilenen ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

"Mersin'de kooperatif adına kurulan ilk kolonya satış merkezi"

Türkiye'de ilk olan proje kapsamında ayrıca engelli 8 vatandaş, kurulan e-ticaret sitesi üzerinden de satış yaparak aile bütçelerine gelir sağlıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kooperatifin, Akdeniz bölgesinde kolonya üreten ilk kooperatif olduğuna dikkat çekerek, "Kooperatifimiz, satışlarını şu ana kadar e-ticaret üzerinden yürütmekteydi. Bu satış imkanına ek olarak, kooperatifin ürünlerinden biri olan umut kolonyalarını, tüketicilerle buluşturma amaçlı satış merkezini de Mersin'de ilk kez kurmuş olduk" dedi.

"Kooperatifimize destek çığ gibi büyüyor"

Proje kapsamında ayrıca, 'engelsiz e-ticaret' ile engelli vatandaşlara evde çalışma olanağı da sağladıklarını kaydeden Gültak, böylelikle Mersin'de kurumsal işbirliği ile bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Kuvvai Milliye Parkı içinde bulunan belediyemize ait Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı içinde kurulan satış noktası kooperatifimize hayırlı olsun" diyen Gültak; "Üniversitemizin ve belediyemizin işbirliğiyle, engelli vatandaşlarımızın istihdamı sağlanarak satış merkezlerimizde ürettikleri yöresel ürünler büyük talep görerek, kooperatife destek çığ büyüdü. Engelli vatandaşlarımızın hazırladığı projeleri hayata geçirmeye, belediye olarak her zaman hazırız. 'Toplumda biz de varız' diyen engelli kardeşlerimizle beraber, Akdeniz'de yarınlar engel değil umut dolu diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla zeytinyağı, kozmetik, bez torba, dijital baskı, tekstil, şapka üretiyorlar

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Eğin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Mavi, Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi Başkanı Soner Demir ile birlikte, kooperatif üyelerinin ürettiği ürünlerin sergilendiği pazarı ziyaret etti, hem vatandaşlar hem de üyelerle sohbet etti. Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Engelli Derneği'nin ortaklaşa projesi ile hayat bulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi, bir yandan kent ve ülke için katma değer oluştururken, engelli vatandaşların aile bütçelerine katkı sunmalarını da sağlıyor. Kooperatif üyeleri, kurulan engelsiz atölyede, sıvı yağ, zeytinyağı, kozmetik, bez torba, dijital baskı, ev tekstili, tişört, bere, şapka, giyim eşyaları ve benzeri üretimler yapıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı