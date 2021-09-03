ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI
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ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI

ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI
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ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADIOluşturulma Tarihi : 03. 09. 2021 Duyurular Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1...

ENGELLİLERİMİZ VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÖNEM KURS KAYITLARIMIZ BAŞLADI

Oluşturulma Tarihi : 03. 09. 2021 Duyurular Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... Ben de Buradayım Erişilebilir Türkiye Hazır Beyan Sistemi 1 2 3 4 5 6 7

Kaynak: Habermetre

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