Engellilere tekerlekli sandalye desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Engellilere tekerlekli sandalye desteği

21.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:05
Engellilere tekerlekli sandalye desteği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği Başkanı ve Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kardeş muhtarlıklarla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği Başkanı ve Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, kardeş muhtarlıklarla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığı da yapan Hasan Başaran, kurduğu 1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği ile engelli ve yatalak hastalara umut oluyor. Başkan Başaran, sosyal medya üzerinden başlattığı ve kardeş oldukları muhtarlıkları da dahil ederek 'Tekerlekli Sandalyesiz Kimse Kalmasın' kampanyası kapsamında İstanbul Bakırköy Kartaltepe Muhtarı Didem Koryürek Armutlu'nun gönderdiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi birçok engelli ve yatalak hastaya ulaştırdı.

Kampanyayı yapmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu ifade eden Başaran, "Gerek sosyal medyada gerekse kardeş muhtarlıklarda irtibata geçerek, getirttiğimiz tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kardeş mahallerimizden biri olan İstanbul Bakırköy Kartaltepe Muhtarı Didem Koryürek Armutlu'nun gönderdiği tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlara daha rahat ulaşmak için 1071 Bir Umutta Sel Derneğini açtım. Derneğimize gelen yardımları eşit bir şekilde dağıtmaya gayret ediyorum. Bunları dağıtırken engelli vatandaşlarımızın yüzünde gördüğüm o mutluluk ve memnuniyet ifadeleri, bu kampanyayı sürdürmeme sebep oldu" dedi. - MUŞ

Engellilere tekerlekli sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Uğur Yücel Merve Dizdar Coşkun Sabah Şevket Çoruh
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engellilere tekerlekli sandalye desteği | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:25:54. #1.14#
title