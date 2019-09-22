22.09.2019 10:27

Engelliler sanatta engel tanımıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de faaliyet gösteren Sakatlar Derneği, engelli üyelerine usta öğretici eşliğinde ağaç yakma sanatı eğitimi veriyor.

Engelli vatandaşların evlerinden çıkması ve hayata bağlanmalarını sağlamak maksadıyla Sakatlar Derneği Balıkesir şubesinde engelli üyelerine ağaç işleme ve ağaç yakma kursları veriliyor. Derneğin bir odası engellilere sanat öğrenmesi için tahsis edildi. Usta öğretici Hüseyin Özkan nezaretinde haftanın 7 günü kurs düzenleniyor.

Ağaç yakma tabloları yapan ve geçirdiği bir trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bedri Bal, "Dernek binasında yakma şekliyle Cengiz Han'ın tablosunu yapıyorum. Daha önce de böyle eserler yaptım. 2 yıldır derneğimizde Hüseyin Hocam ile çalışıyoruz. Başkanımız engellileri topluma kazandırmak için çalışıyor. Tahsis edilen odada 3 arkadaşım ile bu meslek icra ediyoruz. Engelli arkadaşlarım mesai saati olduğu için çalışmaya ancak hafta sonu veya mesai bitimde gelebiliyorlar. Bu işleri yapmak isteyen engelli arkadaşlarımız derneğimize başvuru yapabilirler" şeklinde konuştu.

Usta Öğretici Hüseyin Özkan da, "Burada gücümüzün yettiği kadar engellilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırabilmek için her türlü yardımı yapıyoruz. Dernek Başkanımız Zeki Uslu'nun bize çok yardımı oldu. Bu atölyeyi bize tahsis etti. Beni 2014 yılında beni girişimcilik kursuna katılmam için teşvik etti. Kursta başarılı oldum ve İŞKUR'a proje teslim ettik ve proje başarılı oldu. Bu proje karşılığında bu atölye kuruldu. Bu şekilde engelli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Atölyede ahşap şekillendirme ve ahşap yakma kursları düzenliyoruz. Engelli üyelerimiz burada yaptıkları eserlerden dernek para almıyor. Yaptıkları eserleri kendileri ister satsın, ister hediye etsin biz hiç bir şekilde engelli üyemize karışmıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA