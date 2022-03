Engelliler "engelsiz koro" ile sosyalleşti

İzmir'de engellilerin hayata daha sıkı bağlanmaları için Türk Kızılay tarafından kurulan koroda yer alan engellilerin iletişim becerilerindeki gelişim, aileleri sevindirdi.

Türk Kızılay Urla Şubesince hayata geçirilen "Hayata Bağlan Projesi" kapsamında 2 yıl önce engelliler için "Şarkılarla Türkülerle Hayata Bağlan" müzik korosu oluşturuldu.

Urla Belediye Konservatuvarı iş birliğiyle, tamamı gönüllü koro şefi ve müzisyenlerin katılımıyla oluşturulan koroya, her yaş grubundan aralarında zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli bireylerin olduğu yaklaşık 30 kişi katıldı.

Kızılay şube binasında Sevil Şimşek'in şefliğinde bir araya gelen engelliler, zaman içinde çekingenliği üzerlerinden atarak tüm şarkılara eşlik etmeye başladı. Seçtikleri şarkıların nakaratlarını ezberleyen, takım çalışmasına katılan engelliler, iletişim becerilerini geliştirdi.

Daha önce çevresindeki insanlarla hemen hemen hiç konuşmayan, iletişim kurmakta sıkıntı yaşayan 4 engellinin koro sayesindeki sağladıkları gelişim, ailelerini de mutlu etti.

"Birçok çocuğumuzda değişimler oldu"

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, AA muhabirine, projeyi deneme amaçlı başlattıklarını, engelli bireyleri az da olsa sosyal hayata kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Beklentinin üzerinde sonuçlara ulaştıklarını, koroyla festivallerde ve konserlerde dahi sahne almaya başladıklarını anlatan Saltık, şöyle konuştu:

"Anneler ilk başta bize 'çocuklarımız kapalı alana giremez' dediler. Biz de 'deneyelim' dedik, anneleri ikna ettik. Çocuklarımızda müthiş bir değişim görüldü. Duvara bakan çocuklarımız hayata katıldılar. Konuşamayan çocuklarımız şarkı söylerken kendilerinden geçtiler, konuşmaya başladılar. Koromuza katılan çocuklarımız arasında 4'ünün konuşmasında çok çok ilerlediğini gördük. Hiç konuşmuyorlardı, sadece başlarını sallıyorlardı. Şimdi çok güzel konuşuyorlar. Hatta bir annemiz gece beni aradı, çocuğunun 'makas' dediğini söyleyip ağlamaya başlamış. Bir kızımız sadece başını sallıyordu, şimdi şarkı söylüyor. Bunlar yaşandıkça biz çok mutlu oluyoruz."

"Eskiden hiçbir şey anlatmıyordu"

Zihinsel engelli Betül Yıldız'ın (21) annesi Melek Yıldız da koroyla hayatlarının güzelleştiğini dile getirdi.

Kızının her gün koroya gitmek için can attığını vurgulayan Yıldız, "Kızım 'gidip şarkı söyleyelim' diyor. Bütün şarkıları söylemek istiyor. Benim kızımda böyle bir şey yoktu. Ne söylediği anlaşılmıyordu. Şimdi daha çok anlayabiliyoruz. Şarkı sözlerini anlayabiliyoruz. Çocukların öz güvenini yerine getirdi. Böyle bir sıcaklığı, değer vermeyi bizim çocuklarımız görmemişti. Buraya gelmek için bütün çocuklar can atıyor." diye konuştu.

Zihinsel engelli kızı olan Zuhal Çalgın da 33 yaşındaki Selin'in daha önce konuşamadığını ancak koroyla birlikte şarkı söylemeye dahi başladığını aktardı.

Kızıyla koro öncesi sadece işaretler ve kafa sallayarak iletişim kurduklarını belirten Çalgın, "Şimdi konuşuyor. Buraya başladıktan 1,5-2 yıl sonra oldu bu. Şimdi çok iyiyiz. Burada çok mutlu. Kızım için de bizim için de çok şey ifade ediyor bu durum. Eskiden hiçbir şey anlatmıyordu. Şimdi konuşuyor, televizyonda gördüğünü, burada yaptıklarını anlatabiliyor." ifadelerini kullandı.