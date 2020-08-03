Engelli yazardan yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli yazardan yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli

Aksaraylı engelli yazar Gamze Atalay, yazdığı kitaplardan elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

03.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:52

Aksaraylı engelli yazar Gamze Atalay, yazdığı kitaplardan elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

2011 yılında beyin kanaması geçiren ve 3 yılı aşkın süren tedavisinin ardından yaşama azmiyle ayağa kalkan 40 yaşındaki Atalay, muhtaç durumdaki öğrencilere yardım elini uzatıyor.

İlkokul çağlarında kompozisyon kaleme alarak yazarlık hayatına başlayan Atalay, AA muhabirine, her insanın bir yaşam öyküsü bulunduğunu söyledi. Kendi yaşantısının da hayatta kalma ve direnme öyküsü olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Ayakta kalabilmem sadece benim için değil, ailem ve okuttuğum öğrenciler için çok önemliydi. 2018 yılında ilk kitabım çıktı. Ondan önce de kendi çabalarımla öğrencilere destek oluyordum. 2011'de beyin kanaması geçirdim. Hastalığımın sebebi bulunamadı. Kanamanın durması için 9 ay uyutuldum. Sonra 2,5 yılım hastanelerde geçti. Anne ve babam bu süreçte hep yanımdaydı. Yatalak olduğum sürede hep onlar baktı bana. Kendi iradem ve azmimle ayağa kalktım. Şu anda halen sol tarafımda kısmı felç devam ediyor ama en azından anne ve babama muhtaç değilim."

Atalay, 2018 yılında ilk kitabı olan "Ve Bitti"yi yazarak okuyucuların beğenisine sunduğunu söyledi. Böylelikle kitap yazarak öğrencilere destek olma hayaline adım attığını belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Bununla kalmamalı düşüncesiyle yazmaya devam ettim. Çünkü etrafımda çok muhtaç durumda olan öğrenciler vardı. Hemen ikinci kitaba başladım ve bu yıl 'Mucize Sizsiniz' adıyla ikinci kitabım çıktı. İnşallah üçüncü ve dördüncü kitaplarımızı da yazarak öğrencilerimizin eğitime katkı sağlamak için yayınlayacağız. Kitaptan kazandığımız her bir kuruşu ihtiyaç sahibi öğrencilere, ailelerine veya engelli vatandaşlara harcıyoruz. Sosyal medya ve diğer yollardan bana ulaşan tüm öğrencilere yardım eli uzatmaya çalışıyorum. Yüzlerce öğrenciye yardım ettik. Bazılarının bir günlük yemek ihtiyaçlarını, bazılarının kitap ve defterlerini veya yurt ücretlerini ödüyoruz. Sadece Aksaray'da yaşayanları değil, Ankara, İstanbul, İzmir veya başka bir ilden olan öğrencilerimize de yardımlarda bulunuyoruz."

"Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın"

Atalay, öğrencilere, kitaplarını alan tüm okuyucuların yardımda bulunduğunu kendisinin sadece bir aracı vazifesi gördüğünü vurguladı.

Kitaplarını alan herkese teşekkür eden Atalay, şunları kaydetti:

"Kimse yaşamaktan korkmasın. Herkes direnmek ve hayatta kalmak zorunda. Engelli bile olsa kimse kimseye muhtaç durumda olmamalı. Bir kuruma veya kuruluşa muhtaç olarak yapmadım hiç bir şeyimi. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Solumu kullanamıyorum, bazıları sağını veya iki ayağını kullanamıyor. Yaşamak ve yaşatmaktan kimse korkmasın. Her kitabım öğrenciler için bir gelir veya bir engelliye bir ilaç oluyor. İkinci kitabımın geliriyle inşallah engelli bir öğrenciye akülü sandalye hediye edeceğiz."

Engelli yazardan yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir Politika
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı Spor
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı 3. Sayfa
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Engelli yazardan yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 12:07:26. #1.14#
title