Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel
Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi

DİYARBAKIR'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, randevusuz gelen hasta tarafından, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde darbedildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, randevusuz gelen hasta tarafından, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde darbedildi.

Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi. Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.'yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.'ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru'yu darbetti. Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title