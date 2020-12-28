Engelli köpeğe ve 11 yavrusuna "koronavirüs savaşçıları" sahip çıktı

Konya'nın Hadim ilçesindeki devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanları, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan hastane bahçesinde doğum yapan engelli köpek ve 11 yavrusuna sahip çıktı.

Konya'nın Hadim ilçesindeki devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanları, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan hastane bahçesinde doğum yapan engelli köpek ve 11 yavrusuna sahip çıktı.

Hadim Devlet Hastanesinin bahçesinde, bir ayağı kesik engelli köpek, geçen günlerde 11 yavru dünyaya getirdi.

Bunun üzerine sağlık çalışanları anne köpeğe ve yavrularına sahip çıkarak tedavi ve bakımını üstlendi. Hastane bahçesinde uygun bir yere kulübe yapan sağlık çalışanları, görevlerinin yanı sıra düzenli olarak bu hayvanları koruyup onları besliyor.

Hastane müdürü Murat Güneri, AA muhabirine, engelli köpek ve yavrularının hastanede görevli tüm sağlık çalışanlarının maskotu haline geldiğini söyledi.

Bir ayağı kesik köpeği tedavi ettirdiklerini belirten Güneri, "Daha sonra köpeğin 11 yavrusunun olduğunu gördük. Başhekimimiz Barış Balasar ile yaptığımız istişareler doğrultusunda hep beraber bu köpeği sahiplenmeyi düşündük. Tüm sağlık personeli arkadaşlarımız evinden artık yemek ve başka şeyler getirerek, köpeğin bakımını üstlendi. Belli bir seviyeye geldikten sonra onları normal yaşantısına kavuşturacağız." dedi.

Köpek ve yavruları sağlık çalışanlarına moral oldu

Hemşire Büşra Güdür ise personelin her fırsatta yavrularla ilgilendiğini dile getirerek, köpeğin ve yavrularının da kendilerine moral verdiğini vurguladı.

Güdür, "Sabahları köpeği ve yavrularını görmeden yapamıyorum. Akşamları kontrollerini yapmadan eve gitmek istemiyorum. Elimden geldiğince yiyecek bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde takibini yapmaya çalışıyoruz. Zaten salgından dolayı zor günler geçiriyoruz. Salgın sürecinde onlar bizim için güzel bir eğlence oldu." diye konuştu.

Hastanenin temizlik şefi Menderes Gedik de hafta sonlarını köpek ve yavrularının bakımına ayırdığını anlatarak, "Hastanemizde köpek ve yavrularına sevgi ve şefkatle bakıyoruz. Sokak hayvanları perişan durumda. Sokak hayvanlarının perişanlığını gidermek için bu uygulama herkese örnek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili