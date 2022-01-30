Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı - Haberler
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Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

Bursa'da köy muhtarı, engelli kız için özel kızak yaptı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da köy muhtarı, engelli kız için özel kızak yaptı. Hayatında ilk kez kızakla kayan çocuk, büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Muhtarı Ali Öztürk, Üzeyir Dal'ın engelli kızı için istediği özel kızağı atölyesinde kısa sürede yaptı. Kızağı teslim alan baba, yürüyemeyen kızı Ayşe Dal'ı kızağa bindirip köyde karların üzerinde kaydırdı. Hayatında ilk kez kızakla kayan çocuk büyük mutluluk yaşadı. Baba Üzeyir Dal, muhtar Ali Öztürk'e teşekkür etti. - BURSA

Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Öztürk, Osmangazi, Engelli, Bursa, Yerel, Haber

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