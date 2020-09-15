Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın, 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edince, soruşturma başlatıldı.

Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası
15.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:43

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın, yengesine 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatınca aile şikayetçi oldu. Polis soruşturma başlatıldı.

Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan kadın, yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Ailenin şikayetçi olması üzerine, genç kadının ifadesi alındı.

AİLESİNE SÖYLEMEMESİ İÇİN ÖLÜM TEHDİTTİ

Genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Sezen Aksu Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Vedat Muriqi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Bursa Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 15:43:19. #1.14#
title