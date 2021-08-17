'Engelli genç kadına cinsel saldırı' olayının zanlısının ifadesi ortaya çıktı
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'Engelli genç kadına cinsel saldırı' olayının zanlısının ifadesi ortaya çıktı

'Engelli genç kadına cinsel saldırı' olayının zanlısının ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da engelli genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.E.'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Ankara'da engelli genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.E.'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Şahıs, ifadesinde kendisini evden göndermeye çalıştığını fakat genç kadının gitmek istemediğini iddia etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kaybolan ve 16 saat sonra bulunan zihinsel engelli Şirin Dilan E.'nin 26 yaşındaki M.B.E. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Şirin Dilan E.'yi aracına bindirip kendi evine götürdüğü tespit edilen M.B.E. hakkında ise gözaltına kararı verilmişti. Gözaltına alınan M.B.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Şirin'in aile avukatı Temel Eken de karara itiraz etmişti.

"Engelli olduğunu bilmiyordum"

Yaşanan olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan ve adliye sevk edilen M.B.E., savcılık ifadesinde mağdurun engelli olduğunu bilmediğini ve sosyal medya hesaplarına bakınca engelli olduğunu anladığını söyledi. Mağduru evinden göndermek istediğini iddia eden M.B.E., Şirin Dilan E.'nin kendisinin haberi olmadan yangın merdivenlerine saklandığını ve herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.B.E., 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakılırken mağdur avukatı Temel Eken karara itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasını talep eden Eken, bu konudaki hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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