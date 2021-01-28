Engelli çiftin çalınan elektrikli motosikleti, satışa çıkarılınca bulundu

KONYA'da, bedensel engelli Havva Nur ve Mehmet Bilir çiftinin elektrikli motosikleti, aldıkları günün gecesi evlerinin önünden çalındı. Çift, motosikletlerine, 1 gün sonra internetten satış ilanı konulup, polis ekipleri devreye girince kavuştu.

Karatay ilçesinde oturan Havva Nur ve Mehmet Bilir çifti, 24 Ocak'ta, 11 bin liraya engelli kişilerin kullanmasına uygun olan elektrikli motosiklet satın aldı. Çiftin evlerinin önüne park ettikleri motosiklet, aynı gün gece yarısı çalındı. Hırsızlık olayını fark edip, polise bildiren çift, 25 Ocak'ta Karapınar ilçesinde oturan İhsan Y.'nin çalınan motosikleti sosyal paylaşım sitelerinde satışa çıkardığını gördü. Bunun üzerine çift, ilan üzerinden mesaj yazıp, motosikletin kendilerine ait olduğunu ve çalındığını söyledi. İhsan Y. de motosikleti evrakıyla birlikte 2 bin 750 liraya satın aldığını belirterek, çalıntı olduğunu bilmediğini ve gelip alabileceklerini söyledi. Polis ekipleri, devreye girerken, İhsan Y.'deki motosiklete el koyuldu.

Bilir çiftçi de Karapınar'a gidip, elektrikli motosikletlerini teslim aldı. 'İNSANLIK AYIBI' Elektrikli motosikletlerinin aldıkları gün çalındığını belirten Havva Nur Bilir, "Bu bir insanlik ayıbıdır. Engelli bir vatandaşın aracına el uzatan kişi ya da kişiler Allah'tan korkmuyor olmalılar. Zor şartlarda aldığımız aracımızı aldığımız günün gecesinde evimizin önünden çalındı. Aynı gün Karapınar'da İhsan Y. isimli kişiye satıldı. Motosikletimizi Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden teslim aldık" diye konuştu. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU