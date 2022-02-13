Engelli bireyler için güvercin ihalesi yapıldı

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kuşçular Derneği tarafından, Engelliler Dayanışma Derneği'ne yardım amacıyla güvercin ihalesi yapıldı.

Bozüyük'te engelli bireylere yardım amacıyla güvercin satışı yapıldı. Elde edilen gelir, Kuşçular Derneği Başkanı Salih Demir tarafından Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Nursel Topal'a makbuz karşılığı teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Kuşçular Derneği Başkanı Salih Demir ve ihaleye katılarak kendilerine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çelik, açıklamasında "Tohum toprağa, engelli topluma emanet. Duyarlı düşünceleri dolayısıyla başta Kuşçular Dernek Başkanımız Sayın Salih Demir'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah niyetlerini kabul etsin inşallah" dedi. - BİLECİK