Engelli adamı dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler (2)
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Engelli adamı dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler (2)

23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:51
Engelli adamı dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler (2)

'DARBELER NEDENİYLE CİĞERLERİ HASAR GÖRMÜŞ'Antalya'da park nedeniyle tartıştıkları kişilerce darbedilen Bekir Kara, babasının yumrukla değil bir cisimle dövüldüğünü söyledi.

'DARBELER NEDENİYLE CİĞERLERİ HASAR GÖRMÜŞ'

Antalya'da park nedeniyle tartıştıkları kişilerce darbedilen Bekir Kara, babasının yumrukla değil bir cisimle dövüldüğünü söyledi. Kara, "Park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında önce bana, sonrasında babama saldırmışlar. Babam şu an yoğun bakımda. Kalçasında 3 parçalı kırık varmış ve platin takıldı. Kafatasındaki kırık göze baskı yapıyormuş, göz kaybı veya yüz felcine sebep olabilirmiş. Yoğun bakımda kendisi uyanmış makineden ayırmışlar, ancak aldığı darbeler nedeniyle ciğerleri hasar gördüğü için nefes alamamış ve birkaç gün daha yoğun bakımda yatacakmış" dedi.

'SADECE İTTİRDİK DÜŞTÜ DİYORLARMIŞ'Maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyleyen Kara, "Çevredeki kişilere de 'Biz kendisine bir şey yapmadık. Sadece ittirdik, düştü' diyorlarmış. Avukatımız aracılığıyla şikayetçi olduk. Dosya şu an kasten yaralama, hakaret ve tehdit olarak görünüyor. Bunu kasten adam öldürmeye teşebbüse çevirmek istiyoruz. Çünkü babamı gören doktorlar yüzündeki darbenin elle yapılabilecek bir şey olmadığını ve bir alet kullanılmış olabileceğini söylediler" diye konuştu.'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Tehdit edildiklerini belirten Kara, "Ben şu an evime gidemiyorum. Çünkü 'evinizi yakarım, kimsenin haberi olmaz' diyerek bizi tehdit etti. Üniversite öğrencisiyim ve evime gidemediğim için derslerime katılamıyorum. Can güvenliğimiz yok. Bu şahıslar şu an adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Maalesef biz bunu yaşadık. Başka bir engelli darbedilse bu alınan karar emsal niteliği taşıyacak. Bizim canımız yandı başkasının da canı yanacak. Bunun olmasını istemiyoruz. Adli sürecin işlemesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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