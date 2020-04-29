Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
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Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, yeni tip koronavirüse yönelik tedaviler içerisinde en iyi seçeneklerden birinin plazma tedavisi olduğunu, antikor verilen hastada enfeksiyonun bir anda gerileyebildiğini söyledi.

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
29.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:47

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan "Prof. Dr. Hatem Akbulut ile Sağlık ve Teknoloji Söyleşileri" konulu online canlı yayınına katılan Prof. Dr. Karabay, koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kovid-19'un diğer salgınların dışında çok kolay bulaşıp akciğerlerde zatürreye neden olduğu için ağır seyredebildiğini aktaran Karabay, "Öksürük ve hapşırık sonucu ortaya çıkabilen damlacıklarla 1 metre öteye yayılabiliyor. Bu virüs ağır olduğu için çok kısa süre içinde yere çöküyor. Virüslü birisi masaya ya da herhangi bir zemine virüsü yaydığında virüs bu zeminlere de çökebildiğinden temas yoluyla bulaşması çok fazla." ifadelerini kullandı.

ALINAN TEDBİRLERLE BİR KİŞİNİN ENFEKTE ETTİĞİ KİŞİ SAYISI DÜŞTÜ

Karabay, koronavirüsten korunma yöntemlerinden bahsederek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Dezenfeksiyon konusunda elinizi yıkama imkanı bulamazsanız her yerde ulaşabileceğimiz kolonya var. Virüslü bir zemine temas ettiğinizi düşünüyorsanız elinizi ağzınıza ve yüzünüze götürmeden önce hemen dezenfekte edin. Başlangıçta 1 kişi 6 kişiyi enfekte edebiliyordu. Şu anda ise 1 kişinin 2 kişiyi enfekte etmesi seviyesine düştü. Yapabileceğimiz şey ise kalabalığa girmemek. Bu çok kurtarıcı ve önemli bir konu. Ramazan ayı içerisinde kalabalık ortamlara ara vermemiz gerekiyor."

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
Prof. Dr. Oğuz Karabay

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ YILDIZLI PEKİYİ ALDI"

Türkiye'deki sağlık sisteminin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Karabay, "Bütün dünyanın sağlık sistemi, ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkeler aynı sorularla sınava girdi. Şükürler olsun Türkiye'nin sağlık sistemi yıldızlı pekiyi aldıysa bazı ülkeler sınıfta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"KORONAVİRÜSTE EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ PLAZMA TEDAVİSİ"

Prof. Dr. Karabay, Kovid-19'un ispatlanmış ve kanıtlanmış bir tedavisi olmadığına işaret ederek, klinik araştırmalardan sentezlenen verilerden yararlanarak en iyi sonucu alan ilaçları hastalar için kullandıklarını belirtti.

Uygulanan tedavilere ilişkin bilgi veren Karabay, şunları kaydetti: "Örneğin sıtma ilacını bir antibiyotikle beraber vermeye başladık. Çin'de bu ilaç mükemmel deniyordu ancak Avrupa ile birlikte bu ilacı vermeye başladığımızda hastalarda kalbe bağlı çeşitli yan etkiler görülmeye başlandı. Bu yüzden bu konuda oldukça özen gösteriyoruz. Bir ilaçla sonuç alamazsak başka ilaca geçiyoruz. Hiç sonuç alamazsak şimdilerde plazma tedavisine geçiyoruz. Antikor verdiğimiz hastada enfeksiyon bir anda gerileyebiliyor. Şu anda tedaviler içerisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (5)
500
ISMAİL KARACA: Sağol HOCAM Allah razı olsun SELAMLAR SAYGILAR DEĞERLİ HOCAM
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ERKAN: Allah’ın izniyle bu iş bitmeye doğru MANKURTLAR Çoğalmaya başlar bu vatanda hain çok gözü açık olaçaz şimdiden bu devlete saldırmaya başladılar bunlar akıllanmaz bunları ançak şu aciz Avrupa’larına sürmeden bu iş bitmez. Yaşasın Türkiye cumhuriyeti.
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GÖKTUĞ: ERKAN bitmesini herkez ister ama senin aklın alıyormu covid-19 türkiyede bu kadar hızlı düşüyor deniyor inanıyormusun dünyayı kırıp geçiren bir yerde bitti denilse bile hemen vaka sayıları orada artmaya başlıyor tamam sağlık bakanı süreci iyi yönetiyor ama bence gerçekler yansıtılmıyor bana göre insanlara çok erken ümit veriyorlar pazartesiden bugüne sokakta karınca sürüsü insan vardı ve çoğu ne maske takmış nede sosyal mesafeye uyuyordu düşünsene virüs taşıyan birisi kaç kişiye bulaştırmıştır
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ŞANGAY 5LİSİ: Çin dostum
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AHABER MEEEEE: hülooooğğğğğ
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