Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi

Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı ördek avlamak için kullanıldığı tespit edilen kafesler, Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından imha edildi.

EDİRNE'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı ördek avlamak için kullanıldığı tespit edilen kafesler, Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından imha edildi.

Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetimlerini sürdüren Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri yasa dışı ördek yakalamak için göl içinde tuzaklanmış kafesler olduğunu tespit etti. El konulan kafesler daha sonra imha edildi. Ekipler, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve usulsüz avcılığa izin verilmeyeceğini söylediler.


Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi
Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi
Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Cimilli İbo Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Ali Koç Muslera Gervinho Erol Bulut Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Enez'de yasa dışı avcılıkta kullanılan ördek kafesleri imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:45:42. #1.16#

title