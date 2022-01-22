Enez'de İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle başlatılan kurslar tamamlandı

Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve Enez Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen "Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı" ve "Gaziantep Mutfağı Aşçılık Yöresel Mutfak" kursları sona erdi.

GAZİANTEP (AA) - Edirne İŞKUR Müdürlüğü ve Enez Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen "Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı" ve "Gaziantep Mutfağı Aşçılık Yöresel Mutfak" kursları sona erdi.

Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.

Göktaş ve Çildam, kursiyerlerle sohbet etti ve ürünleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Tatar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mine Yeşim Saylak, İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Yazıcı da katıldı.

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere istihdam sağlandığı belirtildi.