Enez Ayasofyası" Fatih Cami Bu Yıl İbadete Açılıyor

SALİH BARAN - Enez'i fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla camiye cevrilen Fatih Cami (Enez Ayasofyası) resterasyonun tamamlanması sonrası bu yıl ibadete açılacak.

Bölgede yaşanan 1965 depremi sonrası yıkılan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu 2016 yılından bu yana sürdürülüyor.

Deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapının vakfiyesine uygun olarak çatı örtüsü, orta ve kuzey duvarları yıkık caminin etrafı temizlendi, daha sonra temeli enjeksiyon sistemiyle güçlendirildi.

Yıkık minaresi yeniden yapılan caminin restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Enez'deki Fatih Camisi'nde yaptıkları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Projelendirmesi 2014 yılında başlanan restorasyonunda şantiyenin 2016 yılında işlemlere başladığını ifade eden Güneren,"Restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı." dedi.

Kemer ve tonozlarda süren çalışmaların tamamlanmasının ardından camiyi ibadet için hazırlamaya başlayacaklarını kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, şunları kaydetti:

"Ciddi kazı çalışmaları ve temel güçlendirme çalışmaları yapıldı. Duvarlarda yatayda ve dikeyde güçlendirmeler yapıldı. Yapının tamamen yıkık durumda olan güney cephesindeki duvar yapıldı. Ana mekanın kuzey duvarı yapıldı. Şu anda kubbeyi taşıyacak kemerler ve tonozlar yapılıyor. Bu işler yapıldıktan sonra dışarıdaki işlemler tamamlanmış olacak ve iç kısıma geçeceğiz. İçeride daha ince işçiliklere başlayacağız. Mevcut programımızda bu yıl bu tarihi camiyi hem ibadete hem ziyarete açacağız."

Caminin tamamlanması sonrası Yunanistan'a sınır bir liman kenti olan Enez'e çok sayıda turistin geleceğini beklediklerini ifade etti.

Enez Fatih Camisi

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye çevrildi. Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı. Dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi.

Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yarım asır sonra yeniden ibadete açılacak.

Kaynak: AA